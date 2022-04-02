Çorum'da çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor - Son Dakika
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Çorum'da çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor

02.04.2022 19:59
Çorum'da çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor

Çorum'un Kargı ilçesinde iki ayrı noktada çıkan yangınlardan biri söndürüldü, diğerine müdahale sürüyor.

Çorum'un Kargı ilçesinde iki ayrı noktada çıkan yangınlardan biri söndürüldü, diğerine müdahale sürüyor.

Hacıhamza köyü ile Avşar köyü yakınlarında iki ayrı noktada çiftçilerin yaktığı anız ateşi, ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Kargı Orman İşletme Müdürlüğü ve Kargı Belediyesi ekipleri, yangınlara müdahale etti.

Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, AA muhabirine, Avşar köyü yakınlarındaki yangının söndürüldüğünü, Hacıhamza köyü yakınlarındaki yangına müdahalenin devam ettiğini söyledi.

Şiddetli rüzgarın yangına müdahaleyi güçleştirdiğini belirten Uyar, "Yangının nehir kenarında olması da müdahaleyi güçleştiriyor. Her iki orman yangınının da anız yangınından kaynaklandığını tespit ettik. Şu an için riskli bir durum söz konusu değil. Yangın bölgesinde olağanüstü bir durum yok. Ekiplerimiz yangını söndürmek için çalışıyor." dedi.

Çorum'da çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor
Çorum'da çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor
Çorum'da çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor
Çorum'da çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor

YORUMLAR
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Zabıta ekiplerinden ramazan denetimi Zabıta ekiplerinden ramazan denetimi Ormanlık alanlarda çıkan yangın büyümeden söndürüldü Ormanlık alanlarda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Orman İşletme Müdürlüğü, Hacıhamza, Kargı, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'da çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor - Son Dakika
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