Çorum'da çıkan yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

Çorum'da bir köyde çıkan yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu.

Merkeze bağlı Ayaz köyünde Necip Gençay'a ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, bitişikteki ahır ve eve sıçradı.

İlk müdahaleyi vatandaşların kendi imkanlarıyla yaptığı yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de müdahale etti.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında ahırda bulunan 9 büyükbaş hayvan da telef oldu.