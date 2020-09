Çorum'da cinayet 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Çorum'da cinayet 1 ölü, 1 yaralı

Silahlı saldırı da 20 günlük evli olduğu öğrenilen genç hayatını kaybetti

ÇORUM - Çorum'da düzenlenen silahlı saldırı da 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişide yaralandı. Adliye sarayı yakınlarında yaşanan olayın, önceki gün ilçe terminalinde gerçekleşen ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavganın devamı olduğu öğrenildi.

İddialara göre, Adliye sarayının karşısındaki bir işyerinin önünde 2 kişi, babası ve kardeşinin duruşmasının bitmesini bekleyen İsmail K. ve Adem K.(24)'ya ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu İsmail K. ve Adem K. yaralandı. Silah sesleri üzerine bölgeye Adliye sarayındaki polislerin yanı sıra çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Adem K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ölen genç 20 günlük evliydi

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden gencin 20 gün önce evlendiği öğrenildi. Yaralıların hastaneye getirilmesiyle birlikte Emniyet Müdürlüğü Yunus ve Çevik Kuvvet'e bağlı çok sayıda ekip hastane önünde ve çevresinde geniş güvenlik tedbiri aldı. Saldırının ardından Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca da, adliyenin önüne gelerek olay hakkında polis ekiplerinden bilgi aldı.

Olayın öncesi

Dün akşam saatlerinde, daha önceden aralarında husumet bulunan Onur Osman Ş.( 22), Umut F. ile Hakan K. ve oğlu Ö. C. K. ilçe terminalinde karşılaşmış, her iki grup arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Hakan K. ile Ö. C. K., Onur Osman Ş.'yi ayağından vurmuştu. Olayın ardından iki grup arasında kovalamaca başlamış bir süre devam eden kovalamaca sonunda yaralı Onur Osman Ş., Fen Lisesi Caddesi'nin sonundaki bir tarlaya düşerken, yanında bulunan Umut F. olaydan yara almadan kurtulmuştu. Olayın ardından ağır yaralanan Onur Osman Ş. yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin eşkal ve kimliklerini kamera görüntülerinden tespit eden Asayiş Şube cinayet büro amirliği ekipleri, zanlıları evlerinde yakalarken, olayda kullandıkları tabanca ve tüfeği sakladıkları yerde ele geçirdi. Soruşturmayı genişleten polis ekipleri Onur Osman Ş.'nin 2015 yılında şüpheliler Hakan K. ile oğlu Ö. C. K.'yı bacaklarından vurarak yaraladığı, bu sebeple taraflar arasında eskiye dayanan husumet olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Hakan K. ve Ö. C. K. ile E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Zanlılardan Hakan K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.