Çorum'da cinayet - Son Dakika

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Çorum'da cinayet

6 saat önce

Çorum'da husumetli olduğu kişi tarafından tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti, saklandığı evde yakalanan şüpheli tutuklandı.

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Çorum'da husumetli olduğu kişi tarafından tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti, saklandığı evde yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi'ndeki parkta kameriyede arkadaşlarıyla oturan Ferdi Kara'nın (19) yanına gelen C.D. (17), tüfekle ateş etti.

Göğüs, sırt ve bacaklarından vurulan Kara, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, cinayette kullanıldığı değerlendirilen tüfeği park yakınlarındaki araziye atılmış halde buldu. Olayın ardından kaçan C.D. kent merkezinde saklandığı evde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının adliyeye getirilmesi ve cezaevine götürülmesi sırasında polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

Bu arada, iki genç arasında husumet bulunduğu ve olaydan önce sözlü tartışma yaşadıkları öğrenildi.

Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:20 Kaynak: AA
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