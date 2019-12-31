Çorum'da cıvadan etkilenen 5 kişi taburcu edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'da cıvadan etkilenen 5 kişi taburcu edildi - Son Dakika

Çorum'da cıvadan etkilenen 5 kişi taburcu edildi

6 saat önce

ÇORUM'un Sungurlu ilçesine bağlı Kavşut köyü Şehit Kerem Beksiz İlköğretim Okulunda Fen Bilgisi dersinde deney amaçlı kullanılan cıvanın dökülmesi sonucu etkilenen 1 öğretmen ile 4 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Çorum'da cıvadan etkilenen 5 kişi taburcu edildi, System.String[]

ÇORUM'un Sungurlu ilçesine bağlı Kavşut köyü Şehit Kerem Beksiz İlköğretim Okulunda Fen Bilgisi dersinde deney amaçlı kullanılan cıvanın dökülmesi sonucu etkilenen 1 öğretmen ile 4 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Sungurlu ilçesine bağlı Kavşut köyü Şehit Kerem Beksiz İlköğretim Okulu'nda öğretmen Ekrem Bıyık, tarafından Fen Bilgisi dersinde dün yapılan deney esnasında termometre tüpü kırıldı. Tüpün içerisinde bulunan cıvanın suya ve havaya karıştığı derste bulunan öğrencilerden Ömür A., Sadık B., Kader B., ve  Zeynep Yağmur U., solunum yolu ile cıvadan çıkan gazdan etkilendi. Öğretmen ve öğrenciler çağırılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.  Öğretmen ve öğrencilerin kan tahlilleri Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi. Tahlil sonuçlarında her hangi bir olumsuzluğa rastlanmayan 5 kişi taburcu edildi.


Sungurlu, Kavşut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:14 Kaynak: DHA
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