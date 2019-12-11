Çorum'da çöken mandıradaki 6 hayvan telef oldu - Son Dakika

Çorum'un Sungurlu ilçesinde mandıranın bir bölümünün çökmesi sonucu 5 inek ile 1 eşek telef oldu.

İlçeye bağlı Küçükincesu köyü yakınlarında Serdar Yaşçeltikoğlu'na ait mandıranın çatısı ve duvarı çöktü.

Olayda, enkaz altında kalan 5 inek ile 1 eşek telef oldu, yaralanan 3 inek ise telef olmadan sahipleri tarafından kesimhaneye götürüldü.

Sungurlu Tarım ve Orman Müdürü Hicabi Berişbek, Yaşçeltikoğlu'u ziyaret ederek, Yaşçeltikoğlu'na geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Yaşçeltikoğlu, mandırada 25 hayvanının bulunduğunu, 9'unu kaybettiğini ifade etti.