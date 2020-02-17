Çorum'da çöp evden 2 kamyon atık çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'da çöp evden 2 kamyon atık çıktı - Son Dakika

Çorum'da çöp evden 2 kamyon atık çıktı

7 saat önce

Çorum'da belediye ekipleri, yoğun şikayetlere konu olan bir adreste çöp ev olduğunu tespit etti.

Çorum'da çöp evden 2 kamyon atık çıktı, System.String[]

Çorum'da belediye ekipleri, yoğun şikayetlere konu olan bir adreste çöp ev olduğunu tespit etti. Belirlenen yere giden ekipler, çöp evden çıkanlar tam 2 kamyonu doldurdu.


Çorum Belediyesi Alo 153 Zabıta hattına gelen şikayet üzerine Kale Mahallesi Hamit Duran Caddesi üzerinde bulunan bir evde inceleme yapan ekipler, gördükleri manzara karşısında şok oldu. Evde inceleme yapan Belediye ekipleri, çöpten dağlar oluştuğunu tespit ederek gerekli yasal işlemlerin başlatılması için konuyu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisine havale etti.


İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla mevcut çöplerin haşere üretmesi, kesif kokularının oluşması, sağlığı tehdit eden diğer unsurların ortaya çıkması, hanede oturan kişilerin ve çevre bina sakinlerinin sağlığını tehdit etmesi sebebiyle ivedi olarak boşaltılması ve çöplerin bertaraf edilmesi yönünde karar alındı. Polisin çevresinde güvenlik önlemi aldığı binaya giren Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri ekipleri binada yaptıkları çalışmayla evdeki çöpleri temizledi. - ÇORUM

Zabıta, Çorum, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:07 Kaynak: İHA
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