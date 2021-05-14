Çorum'da cuma hutbesinde Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün İsrail'in işgalinden kurtulması için dua edildi - Son Dakika

Çorum'da, Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve peygamberler şehri Kudüs'ün İsrail'in işgalinden kurtulması için dua edildi.

Çorum'da vatandaşların tam kapanma tedbirleri kapsamında namaz vaktinde evlerinin yakınlarındaki camilerde cuma namazı kılmasına müsaade edildi.

Cemaat, seccadeleriyle geldikleri camilerde sosyal mesafe kuralına uygun olarak saf tuttu.

Yaklaşık 900 yıllık Ulu Cami'de de cuma namazı kılınmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Vakıf Şefkat ve Merhamet Medeniyeti" konulu hutbesi okundu.

Ayrıca İsrail'in saldırılarında şehit düşen Filistinliler için Anadolu Gençlik Derneğince gıyabi cenaze namazı kılındı.