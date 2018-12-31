Son Dakika Haberleri: Çorum'da Deaş Operasyonu

Çorum'da Deaş Operasyonu

23 dakika önce

Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Çorum'da Deaş Operasyonu, System.String[]
Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı oldukları iddia edilen Irak uyruklu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentin çeşitli bölgelerinde önceden belirlenen adreslere, eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait bazı materyallere el konuldu.

Firari 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:45 Kaynak: AA

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