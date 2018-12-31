Çorum'da Deaş Operasyonu
23 dakika önce
Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.
Çorum
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak
uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı oldukları iddia edilen Irak uyruklu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince kentin çeşitli bölgelerinde önceden belirlenen adreslere, eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait bazı materyallere el konuldu.
Firari 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:45 Kaynak: AA
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