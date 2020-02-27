Çorum'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Çorum'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
6 saat önce
Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:23 Kaynak: İHA
Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Çorum İl Jandarma Komutanlığı - Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Komutanlığı ile koordineli olarak düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütü ile ilişkisi olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda soruşturmaya devam edildiği öğrenildi. - ÇORUM
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