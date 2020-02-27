Çorum'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Çorum'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

6 saat önce

ÇORUM'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4 Irak uyruklu gözaltına alındı.

Çorum'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]

ÇORUM'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4 Irak uyruklu gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler olan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 4 Irak uyruklu gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdürüldüğü öğrenildi.


Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:34 Kaynak: DHA
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