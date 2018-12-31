Son Dakika Haberleri: Çorum'da Deaş Operasyonu: 5 Iraklı Gözaltında

Çorum'da Deaş Operasyonu: 5 Iraklı Gözaltında

53 dakika önce

ÇORUM'da, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda, 5 Irak uyruklu gözaltına alındı.

Çorum'da Deaş Operasyonu: 5 Iraklı Gözaltında, System.String[]
ÇORUM'da, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda, 5 Irak uyruklu gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 4 kişinin daha arandığı belirtildi. 

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu öne sürülen 9 Irak uyruklu hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentin farklı noktalarındaki bazı evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 5 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Polis ekipleri, evlerde yapılan aramalarda, dijital materyaller de ele geçirdi. Operasyon kapsamında 4 kişinin daha arandığı belirtildi. - Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:23 Kaynak: DHA

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