Çorum'da Deaş Operasyonu: 5 Iraklı Gözaltında
53 dakika önce
ÇORUM'da, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda, 5 Irak uyruklu gözaltına alındı.
ÇORUM'da, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda, 5 Irak
uyruklu gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 4 kişinin daha arandığı belirtildi. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu öne sürülen 9 Irak uyruklu hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentin farklı noktalarındaki bazı evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 5 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Polis
ekipleri, evlerde yapılan aramalarda, dijital materyaller de ele geçirdi. Operasyon kapsamında 4 kişinin daha arandığı belirtildi. - Çorum
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:23 Kaynak: DHA
Alkolü Fazla Kaçırınca Direksiyon Başında Sızdı
Çıkarıldığı Mahkemece Serbest Bırakılan DEAŞ'lı Ayşenur İnci, Başsavcılığın İtirazı Üzerine Tutuklandı
Kendilerine Polis Süsü Verip, 2,5 Milyon Doları Çaldılar
İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'ın Suriye'den Çekilme Açıklamasına Sert Tepki