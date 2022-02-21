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Çorum'da DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Çorum'da DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı

21.02.2022 11:28
Çorum'da DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı

Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca terör örgütü DEAŞ bünyesinde farklı zamanlarda faaliyette bulundukları tespit edilen zanlılara yönelik operasyon düzenlendi.

Sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılara ait eşyalara el konuldu.

Operasyon anı polis kamerasınca kaydedildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Terör, Çorum, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı - Son Dakika


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