Çorum'da denetim yapan zabıta memuru iş yeri sahibi tarafından bıçakla yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'da denetim yapan zabıta memuru iş yeri sahibi tarafından bıçakla yaralandı - Son Dakika

Çorum'da denetim yapan zabıta memuru iş yeri sahibi tarafından bıçakla yaralandı

6 saat önce

Çorum'da denetime giden zabıta memuru, iş yeri sahibi tarafından bıçaklandı.

Çorum'da denetim yapan zabıta memuru iş yeri sahibi tarafından bıçakla yaralandı, System.String[]

Çorum'da denetime giden zabıta memuru, iş yeri sahibi tarafından bıçaklandı.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde faaliyet gösteren ve daha önce yapılan denetimin ardından eksiklerin giderilmesi için süre verilen çiğ köfte dükkana yeniden denetime gitti.

Denetim sırasında işletme sahibi Erol Ç. (47) ile zabıta memuru A.Y. (50) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, Erol Ç, mutfak bıçağıyla zabıta A.Y'yi omzundan yaraladı.

Otomobille hastaneye götürülen zabıta memuru A.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Erol Ç, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

UEFA, koronovirüs nedeniyle yeni bir futbol takvimi belirleyecek
Silivri'de can pazarı! Alev alev yanan yatta 2 kişi yaşamını yitirdi Trabzon'a 3 yıl aradan sonra bu yıl kruvaziyer gemisi gelecek Trabzonspor-Fenerbahçe maçında ilk yarı sona erdi!

Son Dakika Haberleri
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?
18:44 Havucun faydaları nelerdir? Havucun cilde, saça ve göze faydaları
18:44 Survivor'da Tayfun ve Nisa aşk mı yaşıyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 21:28:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorum'da denetim yapan zabıta memuru iş yeri sahibi tarafından bıçakla yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]