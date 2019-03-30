Çorum'da Depo Yangını
51 dakika önce
Çorum'da temizlik ürünleri satışı yapılan birdepoda çıkan yangın büyük ölçüde maddi hasara neden oldu.
Çorum
'da temizlik ürünleri satışı yapılan birdepoda çıkan yangın büyük ölçüde maddi hasara neden oldu.
Olay bugün öğle saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi (KSS)'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Küçük Sanayi 23. sokakta Yusuf B.'ye ait temizlik malzemeleri satışı yapılan bir işyerinde kömür sobasından sıçrayan kıvılcımlar yangın çıkardı. Kısa sürede depoda bulunan kağıt ve plastik maddelerin tutuşmasıyla büyüyen yangını işyeri sahibi kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Sanayi esnafının ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri, polis ve 112 sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kotrol altına alındı. İçerideki dumanın tahliye edilmesinin ardından soğutma çalışmaları yapılan depoda ölen yada yaralanan olmazken büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ettiği bildirildi. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 07:11 Kaynak: İHA
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