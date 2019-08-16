Son Dakika Haberleri: Çorum'da depo yangını korkuttu
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Çorum'da depo yangını korkuttu

1 saat önce

ÇORUM'da bir depoda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

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ÇORUM'da bir depoda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiyenin müdahalesi sonrasında yangın söndürüldü.
Yangın kent merkezi Kunduzhan Mahallesi Tabak 4'üncü Sokak'ta bir depoda meydana geldi. İdidaya göre saat 17.30 sıralarında alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Hırdavat malzemelerin bulunduğu depodaki yangın yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda söndürüldü. Deponun bitişiğinde bulunan başka bir depo da alevlerin sıçraması ihtimaline karşı vatandaşlar tarafından boşaltıldı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.


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Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:39 Kaynak: DHA
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