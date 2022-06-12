Çorum'da dere taştı, caddeler göle döndü - Son Dakika
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Çorum'da dere taştı, caddeler göle döndü

12.06.2022 20:52
Çorum'da dere taştı, caddeler göle döndü

ÇORUM'da sağanağın ardından Ahçılar deresinin taşması sonucu bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

ÇORUM'da sağanağın ardından Ahçılar deresinin taşması sonucu bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Kentte oluşan hortum ise endişe yarattı.

Kentte etkili olan sağanağın ardından Üçtutlar Mahallesi'nden geçen Ahçılar deresi taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. Belediye ekipleri tıkanan dere yatağına iş makineleri ile müdahale etti. Taşkında bazı binaların bahçelerini su bastı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Sel baskınına zamanında müdahale ederek her hangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermedik. Birkaç evimizin bahçesini su bastı. Ekiplerimiz tahliye işlemlerini yapıyorlar. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun" dedi.

Bu arada oluşan hortum kısa süreli paniğe neden oldu. O anlar kameraya yansıdı.


Çorum'da dere taştı, caddeler göle döndü
Çorum'da dere taştı, caddeler göle döndü
Çorum'da dere taştı, caddeler göle döndü
Çorum'da dere taştı, caddeler göle döndü
Çorum'da dere taştı, caddeler göle döndü
Çorum'da dere taştı, caddeler göle döndü
Çorum'da dere taştı, caddeler göle döndü
Çorum'da dere taştı, caddeler göle döndü
Çorum'da dere taştı, caddeler göle döndü
Çorum'da dere taştı, caddeler göle döndü
Çorum'da dere taştı, caddeler göle döndü
Çorum'da dere taştı, caddeler göle döndü
Çorum'da dere taştı, caddeler göle döndü
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Çorum, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da dere taştı, caddeler göle döndü - Son Dakika

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