Çorum'da dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Mecit İpek (69) yönetimindeki 19 SL 664 plakalı otomobil, Ulaştepe Mahallesi'nde kontrolden çıkarak Akçay Deresi'ne devrildi.

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