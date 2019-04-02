Son Dakika Haberleri: Çorum'da Dernek Lokalinde Kavga: 1 Ölü

Çorum'da Dernek Lokalinde Kavga: 1 Ölü

1 saat önce

Çorum'da bir dernek lokalinde çıkan kavgada, 20 yaşındaki genç tüfekle vurularak öldürüldü.

Çorum'da Dernek Lokalinde Kavga: 1 Ölü, System.String[]
Çorum'da bir dernek lokalinde çıkan kavgada, 20 yaşındaki genç tüfekle vurularak öldürüldü.

Kale Mahallesi'ndeki Emek Caddesi üzerinde faaliyet gösteren alkollü içecek satışı da yapılan Çorum Sanatçılarını Koruma ve Yaşatma Derneği Lokali'ne giden Yılmaz Özbay (20) ile Volkan Ş. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Volkan Ş'nin tüfekle rastgele ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği Özbay, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın adından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan polis, Volkan Ş. ile beraberindeki iki arkadaşını Çorum- Samsun kara yolundaki çimento fabrikası kavşağında durdurulan otomobilde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

Hayatını kaybeden gencin cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:44 Kaynak: AA

Kale, Çorum, Güncel
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