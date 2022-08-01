Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Emel Korkmaz (39) ve yeğenleri Emirhan Kaya (16), kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Kaynak: AA

Mecitözü, Amasya, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çorum'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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