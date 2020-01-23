Çorum'da devrilen greyderin altında kalan muhtar öldü, iki operatör yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da devrilen greyderin altında kalan muhtar öldü, iki operatör yaralandı

6 saat önce

Çorum'da karla mücadele çalışmaları sırasında greyderin devrilmesi sonucu köy muhtarı hayatını kaybetti, iki operatör yaralandı.

Çorum'da devrilen greyderin altında kalan muhtar öldü, iki operatör yaralandı, System.String[]

Çorum'da karla mücadele çalışmaları sırasında greyderin devrilmesi sonucu köy muhtarı hayatını kaybetti, iki operatör yaralandı.

Merkeze bağlı Atçalı köyünde karla mücadele çalışması yapan Murat Şahin'in kullandığı İl Özel İdaresine ait greyder, eğimli yolda devrildi.

İş makinesinin altında kalan köy muhtarı Kenan Kümbet, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan greyder operatörleri Şahin ile Mertcan Üçtepe, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kümbet'in cenazesi, iş makinesinin yardımıyla itfaiye ekiplerince greyderin altından çıkarılarak hastane morguna götürüldü.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Murat Şahin, Kümbet, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:32 Kaynak: AA
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