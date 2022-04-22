Çorum'da devrilen otomobildeki genç kız öldü, nişanlısı yaralandı - Son Dakika

Çorum'un Sungurlu ilçesinde devrilen otomobilde bulunan genç kız hayatını kaybetti, nişanlısı yaralandı.
Alparslan Tırpancı'nın kullandığı 19 SP 515 plakalı otomobil, Sungurlu- Ankara kara yolunun 5. kilometresinde devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile nişanlısı Hilal Göyhan (20), sağlık ekiplerince ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Göyhan, kurtarılamadı.
Tırpancı'nın Sungurlu Devlet Hastanesindeki tedavisi ise devam ediyor.
Göyhan ile Tırpancı'nın bir süre önce nişanlandığı, ağustos ayında düğün yapmayı planladıkları öğrenildi.
Kaynak: AA
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