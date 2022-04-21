Çorum'da devrilen panelvandaki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da devrilen panelvandaki 5 kişi yaralandı

21.04.2022 17:17
Çorum'da devrilen panelvandaki 5 kişi yaralandı

Çorum'un Osmancık ilçesinde panelvanın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde panelvanın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Ahmet Ö'nün kullandığı 41 AHB 546 plakalı panelvan, E-80 kara yolu Osmancık Kızıltepe mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Havva E, Münevver Ö, Karakız Ö. ve Merve G. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çorum'da devrilen panelvandaki 5 kişi yaralandı
Çorum'da devrilen panelvandaki 5 kişi yaralandı

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Osmancık, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da devrilen panelvandaki 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'da devrilen panelvandaki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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