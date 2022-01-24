Devrilen yolcu otobüsündeki 15 kişi yaralandı - Son Dakika

Çorum'un Alaca ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
Alaca'dan Ankara'ya giden Deniz Duru'nun kullandığı 19 LP 816 plakalı yolcu otobüsü, Eskiyapar köyü mevkisinde devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 15 kişi, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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