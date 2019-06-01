Son Dakika Haberleri: Çorum'da dilencilerle zabıtalar arasında arbede
Son Dakika Güncel Haber

Çorum'da dilencilerle zabıtalar arasında arbede

1 saat önce

ÇORUM'da zabıta ekipleri tarafından yapılan dilenci operasyonunda 14 kişi yakalandı.

Çorum'da dilencilerle zabıtalar arasında arbede, System.String[]
ÇORUM'da zabıta ekipleri tarafından yapılan dilenci operasyonunda 14 kişi yakalandı. Zabıta Müdürlüğüne girmek istemeyen dilencilerle görevliler arasında arbede çıktı.
Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklar ile cami önlerindeki dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 14 kişi yakalanarak araçlarla Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Belediye önüne getirilen dilenciler ile zabıta ekipleri arasında arbede çıktı. Zabıta Müdürlüğüne girmek istemeyen bazı dilenciler, yere yatarak görevlilere zorluk çıkardı. Zabıtanın ihbarı üzerine belediye önüne çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin de müdahalesiyle dilenciler içeriye alındı.
Ekipler tarafından yapılan aramada dilencilerin üzerinden çıkan toplam 450 liraya el konuldu. Dilenci kadınlardan bazıları paraları saçlarının arasına ve başlarındaki yazmaların içine saklamaya çalıştı. Dilenciler, Kabahatler Kanunu'na göre para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı.


- Çorum
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:14 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Askeri miğferle vurup öldüren astsubay "kripto" FETÖ'cü çıktı Son Dakika! Türkiye Futbol Federasyonu'nun Yeni Başkanı Nihat Özdemir Oldu İncirlik'teki ABD'li askerlere Ramazan Bayramı uyarısı: İyi bayramlar dileğinde bulunun THY, bilet iade ve değişikliğini 8 Haziran'a kadar uzattı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 15:08:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum'da dilencilerle zabıtalar arasında arbede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]