Çorum'da dilencilerle zabıtalar arasında arbede
1 saat önce
ÇORUM'da zabıta ekipleri tarafından yapılan dilenci operasyonunda 14 kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:14 Kaynak: DHA
ÇORUM'da zabıta ekipleri tarafından yapılan dilenci operasyonunda 14 kişi yakalandı. Zabıta
Müdürlüğüne girmek istemeyen dilencilerle görevliler arasında arbede çıktı. Çorum
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklar ile cami önlerindeki dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 14 kişi yakalanarak araçlarla Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Belediye önüne getirilen dilenciler ile zabıta ekipleri arasında arbede çıktı. Zabıta Müdürlüğüne girmek istemeyen bazı dilenciler, yere yatarak görevlilere zorluk çıkardı. Zabıtanın ihbarı üzerine belediye önüne çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis
ekiplerinin de müdahalesiyle dilenciler içeriye alındı.
Ekipler tarafından yapılan aramada dilencilerin üzerinden çıkan toplam 450 liraya el konuldu. Dilenci kadınlardan bazıları paraları saçlarının arasına ve başlarındaki yazmaların içine saklamaya çalıştı. Dilenciler, Kabahatler Kanunu'na göre para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı.
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