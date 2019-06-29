Son Dakika Haberleri: Çorum'da doğaya 200 kınalı keklik salındı
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Çorum'da doğaya 200 kınalı keklik salındı

1 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde süneyle mücadele çalışmaları kapsamında 200 kınalı keklik doğaya salındı.

Çorum'da doğaya 200 kınalı keklik salındı, System.String[]
Çorum'un Sungurlu ilçesinde süneyle mücadele çalışmaları kapsamında 200 kınalı keklik doğaya salındı.
Çankırı'daki üretim tesislerinden getirilen 200 kınalı keklik, Ziraat Odası Başkanlığınca Sungurlu'ya bağlı Yarımsöğüt, Sarıkaya ve Derekışla köylerinde doğaya bırakıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, burada yaptığı konuşmada, bilinçsiz avlanma ve zirai ilaçların etkisiyle doğada tahrip olan dengenin kurulması açısından yaban hayatını destekleyici çalışmalar yürüttüklerini, doğaya salınan kekliklerin de yaban hayatının korunmasına ve gelişmesine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.
Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu da süneyle mücadele çalışmalarının devam edeceğini dile getirerek, çiftçilerden bu çalışmalara destek olmalarını istedi.
Programa Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hicabi Berişbek ile çiftçiler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:38 Kaynak: AA
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