Çorum'da "DOKAP'ın kapsadığı iller arasına dahil olma" sevinci - Son Dakika
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Çorum'da "DOKAP'ın kapsadığı iller arasına dahil olma" sevinci

6 saat önce

Çorum'un Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DOKAP) kapsadığı illere eklenmesi, iş dünyası ve yöneticiler tarafından sevinçle karşılandı.

Çorum'da

Çorum'un Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DOKAP) kapsadığı illere eklenmesi, iş dünyası ve yöneticiler tarafından sevinçle karşılandı.

Merkezi Giresun olan ve Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun Trabzon ve Tokat'ın kalkınmasına hız vermek amacıyla kurulan DOKAP'a Çorum ve Amasya'nın dahil edilmesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bölge illerinin gelişmesini ve bu illeri, kalıcı istihdam alanları oluşturarak göç veren bölge değil, göç alan bölge konumuna getirmeyi hedefleyen ve illerin sanayi, turizm, kentleşme ile daha birçok hizmet ve yatırım projesine katkı sağlayan DOKAP'a Çorum'un da dahil edilmesi, kentte olumlu bir adım olarak karşılandı.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum ve Amasya'nın, DOKAP'ın kapsadığı illere dahil edilmesiyle ilgili süreci AA muhabirine değerlendirdi.

Geçen yıl eylül ayında Kızılcahamam'da yapılan AK Parti İstişare Toplantısı'nda, Çorum ve Amasya milletvekilleriyle konuyu gündeme getirdiklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek istediklerini aktaran Kavuncu, "Samsun, Ordu ve Tokat varsa biz de DOKAP'a girelim, dedik. Komşu ilimiz Amasya ile stratejik iş birliği yaptık. Cumhurbaşkanımız talebimizi olumlu karşılayarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a ilgilenmesi için talimat verdi. Gelinen süreçte yapılan görüşmelerin ardından DOKAP'a dahil olduk." ifadelerini kullandı.

"Çorum'un DOKAP'a dahil olması, son dönemde kentimizin gelişmesi ve kalkınması adına sanayi, tarım ve turizm alanlarında yapılmış en önemli proje diyebiliriz." diyen Kavuncu, şunları kaydetti:

"Bu konuda milletvekillerimiz, Valimiz, Belediye Başkanımız ve il başkanımız yoğun çaba gösterdik. Biz, 'Amasya DOKAP'ta olmayı hak ediyor' dedik, Amasya da 'Çorum hak ediyor' dedi. Yerel dinamiklerin yanı sıra komşumuzla mücadele vererek bunu başardık. Heyecanlanıyoruz çünkü sanayi, sulu tarım ve turizm başta olmak üzere birçok alandaki projelere devlet desteği, hibe alacağız. Böylece istihdam artacak. Göç veren değil göç alan bir il konumuna yükseleceğiz. DOKAP'taki iller bunu başardı. Biz de o lige girdik. İnşallah benzer başarıların devamı gelecek."

Kavuncu, Çorum Valiliği ve İl Özel İdaresinin, DOKAP için projeler hazırlama çalışmalarına başladığını belirterek, kısa süre içinde DOKAP'tan bir heyetin kente gelerek istişare yapacaklarını söyledi.

Milletvekili Kavuncu, Çorum'un DOKAP'ı kapsayan illerin arasına dahil edilmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Varank başta olmak üzere emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

"Devlet kaynaklarının daha verimli harcanması adına güzel bir adım oldu"

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal da şehirlerinin DOKAP'taki iller arasına eklenmesinden mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Devlet kaynaklarının daha verimli harcanması adına güzel bir adım oldu. Çorum adına belki geç kalınmış bir gelişme ancak DOKAP'ın, bundan sonraki süreçte Çorum'a biraz pozitif ayrımcılık yaparak kentimizi bölge illeriyle aynı seviyeye getireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

DOKAP'ın, Çorum'daki özellikle tarım ve turizm yatırımları için çok büyük destek olacağının altını çizen Başaranhıncal, "Bunların yanı sıra DOKAP kayıtlarına doğru şekilde girebilirsek Ankara'dan bir şey talep ederken daha güçlü olacağız. Çünkü yatırım anlamında DOKAP, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gibi kuruluşların kayıtları çok önem arz ediyor. Böylece yeni bir kanal elde etmiş olduk. Bu süreçte emeği geçen Erol Kavuncu başta olmak üzere tüm milletvekillerimize, Bakanımız Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise Çorum'un DOKAP'a dahil edilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını, böylece yerel kalkınma desteklerinden daha etkin faydalanarak şehrin potansiyelini daha ileriye taşıyacaklarına inandığını kaydetti.

Doğu Karadeniz Projesi, Amasya, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 05:20 Kaynak: AA


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