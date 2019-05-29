Çorum'da dolu mağdurlarının yaraları sarılacak

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Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın
, geçtiğimiz günlerde etkili olan dolu ve sağanağın neden olduğu hasarın tespit edilmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi için belediye bünyesinde komisyon kurulduğunu bildirdi.
Aşgın, afetzede ev ve iş yerlerini ziyaret ederek hane sahipleriyle görüştü.
Yağışın şeklinin ve miktarının önceden öngörülememesinden dolayı mağduriyetlere neden olduğuna işaret eden Aşgın, dolunun yağmur suyu giderlerini tıkadığını, ardından etkili olan sağanağın sel baskınlarına neden olduğuna dikkati çekti.
İlgili müdürlüklere tahliye çalışmaları için tam kapasite çalışmaları için talimat verdiğini anlatan Aşgın, şunları kaydetti:
"Belediye tarafından kurulan komisyonun hasar tespit çalışmalarının ardından zarar gören eşyaların bakım, onarım veya yenilenmesi noktasında yardımlar yapılacaktır. Ayrıca Valilik, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve AFAD
da üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecektir. Yağan
dolunun şiddetinin bir göstergesi de otobüs duraklarında oluşan hasarlar. Şehrimizin muhtelif yerlerindeki 8 durağımızda doludan dolayı hasar meydana geldi. Belediye olarak ivedi şekilde onarım işlerini başlattık. Şunu rahatlıkla görebiliyoruz ki yağan dolu ve yağış afet düzeyinde gerçekleşmiş. Rabbim bir daha böyle afetler göstermesin."