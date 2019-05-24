Son Dakika Haberleri: Çorum'da dolu ve şiddetli yağmur (2)

Çorum'da dolu ve şiddetli yağmur (2)

4 saat önce

10 EVİ SU BASTIÇorum'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bodrum ve giriş katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı.

Çorum'da dolu ve şiddetli yağmur (2), System.String[]

10 EVİ SU BASTI
Çorum'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bodrum ve giriş katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı. Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, yoğun yağmur ve dolu yağışı nedeniyle itfaiyenin 10 evde su baskını tespit ettiğini belirterek, "Ayrıca, ızgaralar yaprak ve dolu yüzünden önü tıkandığı için çok sayıda yolda su birikintileri oluştu. Ekiplerimiz ızgara önlerinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor" dedi.
Öte yandan, dolu yağışının bazı tarım arazilerine de zarar verdiği belirtildi.


Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 09:03 Kaynak: DHA
Dolu Yağışı, Çorum, Güncel
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