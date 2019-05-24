Çorum'da dolu ve şiddetli yağmur - EK

ÇORUM'da etkili olan dolu nedeniyle araçlarda hasar meydana gelirken, şiddetli yağmurda ev ve iş yerlerini su bastı.Kent merkezinde, öğleden sonra, şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, araçlarda hasara yol açtı. Şiddetli yağmurda yollar, kısa sürede göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

- Çorum