Çorum'da ava giden kişi, arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunla yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da ava giden kişi, arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunla yaralandı

21.09.2022 18:38
Çorum'da ava giden kişi, arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunla yaralandı

Çorum'da domuz avına giden bir kişi, arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Çorum'da domuz avına giden bir kişi, arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre G.G. (43), H.S. (47), S.S. (40) ve H.K. (53), domuz avlamak üzere G.G'ye ait Mecitözü ilçesine bağlı Koyunağılı köyündeki mısır ekili araziye gitti.

H.G, av başladıktan bir süre sonra mısır tarlasında tüfekle ateş etti. Tarlada yapılan kontrolde, arazi sahibi G.G'nin başından vurulmuş halde yerde hareketsiz yattığı görüldü.

S.S. ve H.K, G.G'yi otomobille kent merkezine getirirken yolda ambulans ekibine teslim etti. Yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından H.S, S.S. ve H.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

H.G'nin mısır tarlasından gelen sesleri domuzun çıkarttığını zannederek ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Mecitözü, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da ava giden kişi, arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunla yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çorum'da ava giden kişi, arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunla yaralandı - Son Dakika
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