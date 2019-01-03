Çorum'da Drift Yapan 10 Sürücüye 50 Bin Lira Ceza

ÇORUM'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren 10 araç sürücüsüne toplam 50 bin 100 TL para cezası kesildi.

ÇORUM'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren 10 araç sürücüsüne toplam 50 bin 100 TL para cezası kesildi. Araçları trafikten geçici süreyle men edilen sürücülerin ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konuldu.



Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, drift yaparak, trafik güvenliğini tehlikeye sokan araç sürücülerini, MOBESE kameralarından tespit etti. 2 ayda 10 araç sürücüsünün farlklı noktalarda drift yaptığını belirleyen trafik polisi, bu araçların sürücülerine 5 bin 10'ar TL olmak üzere toplam 50 bin 100 TL para cezası kesti. Araçlar trafikten geçici süreyle men edilirken sürücülerin ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konuldu. Ceza kesilen sürücülerden birinin, Emniyet Müdürlüğü binasına 100 metre mesafede drift yaptığı belirlendi.



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