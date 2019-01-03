Son Dakika Haberleri: Çorum'da Drift Yapan 10 Sürücüye 50 Bin Lira Ceza

Çorum'da Drift Yapan 10 Sürücüye 50 Bin Lira Ceza

1 saat önce

ÇORUM'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren 10 araç sürücüsüne toplam 50 bin 100 TL para cezası kesildi.

Çorum'da Drift Yapan 10 Sürücüye 50 Bin Lira Ceza, System.String[]
ÇORUM'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren 10 araç sürücüsüne toplam 50 bin 100 TL para cezası kesildi. Araçları trafikten geçici süreyle men edilen sürücülerin ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konuldu. 

Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, drift yaparak, trafik güvenliğini tehlikeye sokan araç sürücülerini, MOBESE kameralarından tespit etti. 2 ayda 10 araç sürücüsünün farlklı noktalarda drift yaptığını belirleyen trafik polisi, bu araçların sürücülerine 5 bin 10'ar TL olmak üzere toplam 50 bin 100 TL para cezası kesti. Araçlar trafikten geçici süreyle men edilirken sürücülerin ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konuldu.  Ceza kesilen sürücülerden birinin, Emniyet Müdürlüğü binasına 100 metre mesafede drift yaptığı belirlendi. - Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:39 Kaynak: DHA

Araç, Çorum, Güncel
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