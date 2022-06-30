Çorum'da dron ile trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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Çorum'da dron ile trafik denetimi yapıldı

30.06.2022 14:54
Çorum'da dron ile trafik denetimi yapıldı

Çorum'da dron desteğiyle yapılan trafik uygulamasında kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 3 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Çorum'da dron desteğiyle yapılan trafik uygulamasında kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 3 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla trafik denetimine ağırlık verildi.

Sürücülerde olası kural ihlalinde yakalanma riski hissini artırmak amacıyla dron desteğiyle yapılan denetimlerde araç ve sürücüler, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde incelendi.

İnönü Caddesi'nde yapılan denetimde kırmızı ışık ihlali yaptığı dron ile tespit edilen 3 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde ayrıca muayenesi olmayan bir aracın sürücüsüne, ehliyetsiz araç kullanan bir sürücüye ve seyir halinde kask kullanmayan 2 motosiklet sürücüsüne de cezai verildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da dron ile trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da dron ile trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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