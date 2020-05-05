Çorum'da drone ile ile maske dağıtılıyor - Son Dakika

Çorum'da drone ile ile maske dağıtılıyor
6 saat önce
Çorum'da drone ile ile maske dağıtılıyorÇORUM'da belediye tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında nano teknoloji ile pamuklu kumaştan üretilen yıkanabilir 200 bin maskenin dağıtımı başladı.
Çorum'da drone ile ile maske dağıtılıyor
ÇORUM'da belediye tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında nano teknoloji ile pamuklu kumaştan üretilen yıkanabilir 200 bin maskenin dağıtımı başladı. Ekipler, binalarda oturanlara drone ile maskelerini ulaştırıyor. Çorum'da belediye koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturduğu atölyelerde nano teknolojiyle pamuklu kumaştan maskeler üretti. 200 bin adet üretilen maskelerin dağıtımı başladı. 250 kişiden oluşan 11 kişilik ekip vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıyor. Bazı ekipler, apartman dairelerinde oturanlara drone ile balkonlardan maskelerini ulaştırıyor. Evlerinde bulunamayanlar ise maskelerini zabıta noktalarından alabiliyor. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, nano teknolojiyle pamuklu kumaştan üretilen 200 bin maskenin dağıtımına başladıklarını belirterek herkese maske ulaştıracaklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 11:53 Kaynak: DHA
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