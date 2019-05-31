Son Dakika Haberleri: Çorum'da drone ile trafik denetimi
Son Dakika Güncel Haber

Çorum'da drone ile trafik denetimi

34 dakika önce

İÇ Anadolu Bölgesi'ni, Karadeniz'e bağlayan karayolu üzerindeki Çorum'da, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla artan trafik yoğunluğuna karşı ekiplerce drone ile denetim yapıldı.

Çorum'da drone ile trafik denetimi, System.String[]
İÇ Anadolu Bölgesi'ni, Karadeniz'e bağlayan karayolu üzerindeki Çorum'da, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla artan trafik yoğunluğuna karşı ekiplerce drone ile denetim yapıldı.
Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla artan trafik yoğunluğu için alınan tedbirler kapsamında trafik uygulaması başlattı. İç Anadolu Bölgesi'ni Karadeniz'e bağlayan geçiş noktalarında polis ekipleri denetimler gerçekleştirdi. Çorum- Ankara karayolunda yapılan trafik denetimlerinde drone'lerden faydalanıldı. Trafik polislerince kontrol noktasında durdurulan sürücüler, emniyet kemeri takmaları, cep telefonu kullanmamaları ve hız limitlerine uymaları konusunda uyarılıyor.
Denetimler sırasında drone ile kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen bir TIR sürücüsüne 235 lira para cezası uygulandı. 


- Çorum
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:32 Kaynak: DHA
Karadeniz, İç Anadolu Bölgesi, Çorum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ev hapsindeyken öldürülen iş adamının eşinden dikkat çeken sözler Brexit, Cameron'dan sonra May'i de yedi! İngiltere'de bilişim sektöründe açık artabilir İlişki yaşadığı kadını boğarak öldürdü, polise gidip "Cesedi alın" dedi Kazada ölen kızının başında çaresizce bekledi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 19:06:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum'da drone ile trafik denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]