Çorum'da avda arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunla yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika
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Çorum'da avda arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunla yaralanan kişi hastanede öldü

22.09.2022 12:31
Çorum'da avda arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunla yaralanan kişi hastanede öldü

Çorum'da dün domuz avında arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunla ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Çorum'da dün domuz avında arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunla ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Mecitözü ilçesine bağlı Koyunağılı köyündeki mısır tarlasında başından vurulmuş halde bulunan ve ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan G.G, (43), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

G.G'nin cenazesi, otopsi için hastanenin morguna konuldu.

Kentte dün G.G, domuz avlamak için arkadaşları H.S. (47), S.S. (40) ve H.K. (53) ile mısır ekili arazisine gitmiş, avda başından vurulmuş halde arkadaşları tarafından bulunmuş ve hastaneye kaldırılmıştı.

H.S, S.S. ve H.K, jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, H.G'nin mısır tarlasından gelen sesleri domuzun çıkarttığını zannederek ateş ettiğini söylediği öğrenilmişti.

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Kaynak: AA

Hitit Üniversitesi, Mecitözü, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da avda arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunla yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da avda arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunla yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika
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