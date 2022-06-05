Dünya Çevre Günü kutlandı

Çorum'da 5 Haziran Dünya Çevre günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Cemal İbrahim Yalçın, kutlama etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Yalçın, burada yaptığı konuşmada, dünyada çevre sorunlarının artmasıyla birlikte çevre koruma gayretinin de arttığını söyledi.

Çevrenin yeterince korunması için insan kaynağının geliştirilmesi gerektiğini belirten Yalçın, "Bugün ülkemizde ve dünyada çevre korumacılığının yaygınlaştırılması, çevresel kalitenin iyileştirilmesi, bilinçli katılımın sağlanmasını amaçlayan ulusal ve küresel bilgilendirme günüdür. Sağlıklı bir gelecek için en doğru stratejinin dünyamızın sınırları içinde doğal yaşamın biçimlendirilmesi olduğunu hatırlatarak, yaşanabilir bir dünya için herkesi sorumluluklarını almaya davet ediyorum." dedi.

Kutlama etkinlikleri, Kadeş Barış Meydanı'nda devam etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yıl içinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Mimar Sinan Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibinin gösteri yaptığı etkinlikte Mehmetçik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri müzik dinletisi sundu.

Törene, Vali Yardımcısı Hakan Kubalı ile davetliler katıldı.