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Çorum'da Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı

6 saat önce

Çorum'da, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Çorum'da Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı, System.String[]

Çorum'da, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.


Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen programda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sakatlar Derneği, Altnokta Körler Derneği ve İçimizdeki Mücevher Zihinsel Engeliler Derneği adına anıta çelenk sunuldu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve Anadolu Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerince İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.


Anıttaki törenin ardından İl Sağlık Müdürlüğünce engelli bireylere yönelik sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirildi.

Çorum Belediyesi de Engelliler Günü dolayısıyla kentteki bir alışveriş merkezinde engelli bireylere yönelik sergi ve eğlence programı düzenledi.

Dünya Engelliler Günü, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:22 Kaynak: AA
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