Son Dakika Haberleri: Çorum'da Duygulandıran Sosyal Deney

Çorum'da Duygulandıran Sosyal Deney

1 saat önce

Çorum'da duygulandıran sosyal deneyÇORUM - Çorum'da bir grup öğrenci görme engellilerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla sosyal bir deney hazırladı.

Çorum'da duygulandıran sosyal deney

ÇORUM - Çorum'da bir grup öğrenci görme engellilerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla sosyal bir deney hazırladı.
Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında öğrencilerin görme engelli rolünde çektikleri sosyal deney dikkat çekti. Mahmut Atalay Gençlik Merkezinin de destek verdiği sosyal deney çalışmasında başta gençler olmak üzere vatandaşların engellilere karşı olan duyarlılığını ortaya koydu. Gizli çekimlerle vatandaşların haberdar olmadan duygularını yansıttığı sosyal deney çalışması, sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede büyük ilgi gördü.
Projede görev alan Mert Atmaca, Celal Murathan Tarıkcı ve Burakcan Sönmez, "Bu çalışma ile Çorum halkının engellilere karşı nasıl bir tepki verdiğini gördük. Görme engellilere karşı Çorum halkının göstermiş olduğu samimiyet ve yakınlıktan dolayı teşekkür ederiz. Altı Nokta Körler Derneği'ne giderek sosyal deneyin sonuçları hakkında bilgi verdik. Onlarda insanlardaki bu duyarlılığı duyunca mutlu oldular" ifadelerini kullandılar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:01 Kaynak: İHA

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