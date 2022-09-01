Dolandırıcıların hedefi olan 13 yaşındaki çocuk evdeki altınları bozup parasını kaptırdı! - Son Dakika
Üye Girişi

Dolandırıcıların hedefi olan 13 yaşındaki çocuk evdeki altınları bozup parasını kaptırdı!

01.09.2022 17:41

Çorum'da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, 13 yaşındaki bir çocuktan annesinin terör örgütü üyesi olduğunu ve kuyumcu soygununa karıştığını söyleyerek para talep etti. Bunun üzerine evde bulunan altınları kuyumcuya götüren çocuk, 12 bin lirayı ATM üzerinden verilen hesap numarasına gönderdi. Dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlatılırken, altınları bozan kuyumcu hakkında ise işlem başlatıldı.

Çorum'da E.Ö. adlı çocuğu telefonla arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, annesinin terör örgütü üyesi olduğunu ve kuyumcu soygununa karıştığını söyledi. Evde bulunan altınları alıp kuyumcuda bozduran E.Ö., 12 bin TL'yi kendisini polis olarak tanıtan kişinin verdiği hesap numarasına ATM'den yatırdı.

Evdeki altınları kuyumcuya bozduran 13 yaşındaki çocuk, parasını telefon dolandırıcılarına verdi

DOLANDIRICILARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ailesinin olaydan haberdar olmasının ardından devreye giren polis, çocuğu telefon dolandırıcılarıyla konuşurken Kadeş Meydanı'nda buldu. E.Ö. ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis ekipleri dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada çocuktan altınları alıp bozan kuyumcu hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

YORUMLAR
500
13 YAŞINDAKİ ÇOCUK EVDEKİ ALTINLARI BOZDURUP TELEFON DOLANDIRICILARINA VERDİ 13 YAŞINDAKİ ÇOCUK EVDEKİ ALTINLARI BOZDURUP TELEFON DOLANDIRICILARINA VERDİ Edirne'de Çocuk Yaşta Evliliklerin Önüne Geçilmesi İçin Eylem Planı Hazırlandı Edirne'de Çocuk Yaşta Evliliklerin Önüne Geçilmesi İçin Eylem Planı Hazırlandı
Kaynak: DHA

Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dolandırıcıların hedefi olan 13 yaşındaki çocuk evdeki altınları bozup parasını kaptırdı! - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:12 Fenerbahçe'den inanılmaz transfer hamlesi! Başkan Ali Koç, Cristiano Ronaldo ile prensip anlaşmasına vardı
20:39 Kayseri'den sonra Gaziantep'te de AK Partili bir başkan polislere saldırdı
20:36 Silahlı saldırının düzenlendiği TFF binasındaki efsane futbolcu Hamit Altıntop, ölmekten kıl payı kurtuldu
20:08 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'den Pelkas'ı renklerine bağladı
19:50 Yunan gazetesi yazdı! Türk İHA'larından duydukları rahatsızlık artıyor
19:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Doğu Perinçek'in Hz. Muhammed'le ilgili sözlerine tepki: Hadsizlik
19:08 TFF binasına düzenlenen saldırı hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı
18:54 AK Partili Çelik'ten TFF binasına yapılan saldırıyla ilgili ilk açıklama: Olay bütün yönleriyle araştırılıyor
18:53 İngiliz Başbakan Johnson'dan tepki toplayan tasarrufu önerisi: Eski su ısıtıcınızı yenisiyle değiştirin
18:38 Türkiye Futbol Federasyonu binasına silahlı saldırı! 7 kurşun sıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 21:31:38. #1.12#
SON DAKİKA: Dolandırıcıların hedefi olan 13 yaşındaki çocuk evdeki altınları bozup parasını kaptırdı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement