Dolandırıcıların hedefi olan 13 yaşındaki çocuk evdeki altınları bozup parasını kaptırdı!

Çorum'da E.Ö. adlı çocuğu telefonla arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, annesinin terör örgütü üyesi olduğunu ve kuyumcu soygununa karıştığını söyledi. Evde bulunan altınları alıp kuyumcuda bozduran E.Ö., 12 bin TL'yi kendisini polis olarak tanıtan kişinin verdiği hesap numarasına ATM'den yatırdı.

DOLANDIRICILARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ailesinin olaydan haberdar olmasının ardından devreye giren polis, çocuğu telefon dolandırıcılarıyla konuşurken Kadeş Meydanı'nda buldu. E.Ö. ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis ekipleri dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada çocuktan altınları alıp bozan kuyumcu hakkında ise yasal işlem başlatıldı.