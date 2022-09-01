13 YAŞINDAKİ ÇOCUK EVDEKİ ALTINLARI BOZDURUP TELEFON DOLANDIRICILARINA VERDİ - Son Dakika
Üye Girişi

13 YAŞINDAKİ ÇOCUK EVDEKİ ALTINLARI BOZDURUP TELEFON DOLANDIRICILARINA VERDİ

01.09.2022 19:56

ÇORUM'da, E.Ö.'yü (13) telefonla arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, annesinin terör örgütü üyesi olduğunu belirterek, 12 bin liralık altınlarını aldıkları aileyi dolandırdı.

ÇORUM'da, E.Ö.'yü (13) telefonla arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, annesinin terör örgütü üyesi olduğunu belirterek, 12 bin liralık altınlarını aldıkları aileyi dolandırdı.

Kentte, E.Ö. adlı çocuğu telefonla arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, annesinin terör örgütü üyesi olduğunu ve kuyumcu soygununa karıştığını söyledi. Evde bulunan altınları alıp kuyumcuda bozduran E.Ö., 12 bin TL'yi kendisini polis olarak tanıtan kişinin verdiği hesap numarasına ATM'den yatırdı. Ailesinin olaydan haberdar olmasının ardından devreye giren polis, çocuğu telefon dolandırıcılarıyla konuşurken Kadeş Meydanı'nda buldu. E.Ö. ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis ekipleri dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada çocuktan altınları alıp bozan kuyumcu hakkında ise yasal işlem başlatıldı. (DHA)

YORUMLAR
500
Edirne'de Çocuk Yaşta Evliliklerin Önüne Geçilmesi İçin Eylem Planı Hazırlandı Edirne'de Çocuk Yaşta Evliliklerin Önüne Geçilmesi İçin Eylem Planı Hazırlandı Çorum'da park ve yürüyüş yolları yenileniyor Çorum'da park ve yürüyüş yolları yenileniyor
Kaynak: DHA

Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 13 YAŞINDAKİ ÇOCUK EVDEKİ ALTINLARI BOZDURUP TELEFON DOLANDIRICILARINA VERDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Doğu Perinçek'in Hz. Muhammed'le ilgili sözlerine tepki: Hadsizlik
19:08 TFF binasına düzenlenen saldırı hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı
18:54 AK Partili Çelik'ten TFF binasına yapılan saldırıyla ilgili ilk açıklama: Olay bütün yönleriyle araştırılıyor
18:38 Türkiye Futbol Federasyonu binasına silahlı saldırı! 5 kurşun sıkıldı
18:18 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Van'da 1'i turuncu kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi
18:15 Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup, Fortuna Sittard'a transfer oldu
17:58 Şarkıcı Gülşen 3 sunucu hakkında tedbir talep etti! Kendisi hakkında 1 ay konuşamayacaklar
17:23 "Demir Yumruk" vuruldu! Erol Evcil'e 30 yıl 9 ay hapis talebi
17:15 Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in gol kralı olan Umut Bozok Trabzonspor'a transfer oldu
17:14 Bülent Arınç suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrası AK Parti'yi eleştirdi: Yasa dışı işlere karışan adalete teslim edilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 19:56:24. #1.12#
SON DAKİKA: 13 YAŞINDAKİ ÇOCUK EVDEKİ ALTINLARI BOZDURUP TELEFON DOLANDIRICILARINA VERDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement