Çorum'da EBA TV yayınlarını takip edemeyen öğrenciye televizyon hediye edildi - Son Dakika

Çorum'un Sungurlu ilçesinde EBA TV ve TRT yayınlarını izleyemeyen öğrenciye Kaymakamlık tarafından televizyon hediye edildi.

Boğazkale Kaymakamı ve Sungurlu Kaymakam Vekili Yunus Ataman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimin verildiği EBA TV ve TRT yayınlarını, evlerinde televizyon olmadığı için takip edemeyen bir kız öğrenci olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Ataman tarafından temin edilen televizyon, Kaymakamlık görevlilerince öğrencinin evine götürülerek ailesine teslim edildi.

Kız öğrenciyle telefonla görüşen Ataman, derslerinde başarılar dileyerek Kovid-19 salgınından sonra kendisini ziyaret edeceğini söyledi.

Ataman, Sungurlu ve Boğazkale ilçelerinde imkansızlıktan dolayı eğitim materyali ve malzemesi eksikliği bulunan öğrencilerin tespit edilmesi için çalışma başlattıklarını belirterek öğrencilerimizin eğitimleri için gerekli tüm çalışmaların kararlılıkla yürütüleceğini vurguladı.