Çorum'da Eğitime Kar Engeli
41 dakika önce
Çorum'da kar yağışı nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.
Çorum
'da kar yağışı nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışının etkili olduğu bildirildi.
Olumsuz hava şartları yüzünden yarın kent merkezindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Daha önce Sungurlu
, İskilip
, Laçin
, Kargı
, Uğurludağ
, Dodurga
, Osmancık
, Boğazkale
ve Oğuzlar
ilçelerinde okulların tatil edildiği duyurulmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:45 Kaynak: AA
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