Çorum'da Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Çorum'da kar yağışı nedeniyle 4 ilçede okullar bugün tatil edildi.
Çorum
'da kar yağışı nedeniyle 4 ilçede okullar bugün tatil edildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışının etkili olduğu bildirildi.
Olumsuz hava şartları yüzünden Dodurga
, İskilip
, Uğurludağ
ve Bayat
ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
Daha önce Alaca
?, ? Sungurlu
, Mecitözü
, Ortaköy
, Boğazkale
, Oğuzlar
ve Laçin
ilçelerinde okulların tatil edildiği duyurulmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:32 Kaynak: AA
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