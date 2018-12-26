Son Dakika Haberleri: Çorum'da Eğitime Kar Tatili

Çorum'da Eğitime Kar Tatili

1 saat önce

ÇORUM'da etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

Çorum'da Eğitime Kar Tatili, System.String[]
ÇORUM'da etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi. 

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Engelli ve hamile kamu personellerimiz de bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır" denildi. - Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:03 Kaynak: DHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Çorum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle 12 İlde Eğitime Ara Verildi DHMİ, Sefer İptallerine Karşı Vatandaşları Uyardı

Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Uyarısı! Hava Sıcaklığı 6 ila 12 Derece Düşecek Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar, CHP'li Özgür Özel Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 11:35:12. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum'da Eğitime Kar Tatili
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]