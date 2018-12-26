Çorum'da Eğitime Kar Tatili

ÇORUM'da etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

ÇORUM'da etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.



Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Engelli ve hamile kamu personellerimiz de bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır" denildi. - Çorum

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