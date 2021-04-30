EKİPLERİN SEFERBER OLDUĞU KAYIP KADIN BAĞ EVİNDE BULUNDU - Son Dakika

ÇORUM 'da yakınlarının haber alamadığı Yeter Gösterir (75) için polis ve itfaiye seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin merdivenle girdiği dairede bulamadığı kadın, yapılan çalışma sonucu kısıtlama için gittiği bağ evinde olduğu belirlendi.

Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 1'inci Cadde üzerindeki bir binanın 4'üncü katında oturan Yeter Gösterir'den dün gece haber alamayan yakınları polise haber verdi. Daireye gelen polis ekipleri kapı açılmayınca itfaiye çağırdı. İtfaiye ekipleri merdiven uzatarak balkondan girdiği dairede kimsenin olmadığını fark etti. Kadının cep telefonu ise evde bulundu. Çevrede araştırma yapan polis kadının bağ evine giderken görüldüğü bilgisine ulaştı. Polis yaşlı kadını bağ evinde buldu. Kısıtlama dolayısıyla bağ evine gittiği anlaşılan kadının telefonunu evde unuttuğu için yakınlarına haber veremediği öğrenildi.