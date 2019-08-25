Son Dakika Haberleri: Çorum'da, emine bulut cinayetine tepki
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Çorum'da, emine bulut cinayetine tepki

1 saat önce

KIRKLARELİ'de Emine Bulut'un, eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki kızlarının gözü önünde öldürülmesi, Çorum'da protesto edildi.

Çorum'da, emine bulut cinayetine tepki, System.String[]
KIRKLARELİ'de Emine Bulut'un, eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki kızlarının gözü önünde öldürülmesi, Çorum'da protesto edildi. Kadın Meclisi üyeleri, kadın cinayetlerine basın açıklamasıyla tepki gösterdi.
Gazi Caddesi'nde toplanan, Çorum Kadın Meclisi üyesi yaklaşık 200 kişiye, çevredeki erkekler de destek verdi. Ellerinde 'Anne lütfen ölme' yazılı dövizler taşıyan grup, 'Kadın cinayetlerini durduracağız' sloganları attı. Grup adına açıklama yapan Kadın Meclisi üyesi Eylem Aka Kaya, "Bu ülkede bir kadın, 10 yaşındaki kız çocuğunun 'Anne lütfen ölme' feryatları arasında eski eşi tarafından öldürüldü. Emine Bulut'un öldürülmesi ülkemizdeki kadın cinayetleri gerçeğini tüm açıklığı ile gözler önüne sermiştir. Kadınlara reva görülen şiddet, en ağır ve en vahşi biçimi ile maalesef bir kez daha karşımızda. Bu ülkede kadınlar yaşamak istiyor, en temel insan hakkı olan yaşamlarını istiyorlar. Bu ülkede kadınlar ölmemek için yıllardır mücadele ediyorlar" dedi.
Gazi Caddesi üzerinde slogan atarak, Atatürk Anıtı'na kadar yürüyen grup, daha sonra dağıldı.


Emine Bulut, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 01:57 Kaynak: DHA
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