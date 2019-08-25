Son Dakika Haberleri: ÇORUM'DA, EMİNE BULUT CİNAYETİNE TEPKİ
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ÇORUM'DA, EMİNE BULUT CİNAYETİNE TEPKİ

43 dakika önce

KIRKLARELİ'de Emine Bulut'un eski eşi Fedai Varan tarafından, 10 yaşındaki kızlarının gözünün önünde öldürülmesi, Çorum'da protesto edildi.

KIRKLARELİ'de Emine Bulut'un eski eşi Fedai Varan tarafından, 10 yaşındaki kızlarının gözünün önünde öldürülmesi, Çorum'da protesto edildi. Kadın Meclisi üyesi bir grup, yaşanan kadın cinayetlerine basın açıklaması tepkilerini dile getirdi.

Gazi Caddesi'nde toplanan Çorum Kadın Meclisi üyesi yaklaşık 200 kişilik gruba, çevredeki erkekler de destek verdi. Ellerinde, 'Anne lütfen ölme!' yazılı dövüzler taşıyan grup 'Kadın cinayetlerini durduracağız' sloganları attı.

Grup adına açıklama yapan Kadın Meclisi üyesi Eylem Aka Kaya, Bu ülkede bir kadın 10 yaşındaki kız çocuğunun, 'Anne lütfen ölme' feryatları arasında eski eşi tarafından öldürüldü. Emine Bulut'un öldürülmesi ülkemizdeki kadın cinayetleri gerçeğini tüm açıklığı ile gözler önüne sermiştir. Kadınlara reva görülen şiddet, en ağır ve en vahşi biçimi ile maalesef bir kez daha karşımızda. Bu ülkede kadınlar yaşamak istiyor, en temel insan hakkı olan yaşamlarını istiyorlar. Bu ülkede kadınlar ölmemek için yıllardın mücadele ediyorlar dedi.

Gazi Caddesi üzerinde slogan atarak Atütürk anıtına kadar yürüyen grup daha sonra dağıldı.

Emine Bulut, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:26 Kaynak: DHA
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