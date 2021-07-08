Çorum'da engelli girişimci TKDK ve KOSGEB desteğiyle hayatında yeni bir sayfa açtı - Son Dakika

Çorum'da Multipl Skleroz (MS) hastalığı nedeniyle yürüme yetisini kaybeden İsmet Arslan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekler sayesinde arıcılığın yanı sıra akülü araç bakım ve tamiri yapıyor.

TKDK İl Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imamlık yaparken MS hastalığına yakalanan 54 yaşındaki, evli ve iki çocuk babası Arslan, 2010 yılında yürüme yetisini kaybedince Çorum Müftülüğü bünyesinde görevlendirildi.

Burada tekerlekli sandalyeyle bir süre daha çalışıp 25 yıllık görev süresini doldurduktan sonra emekliye ayrılan Arslan, memleketi Bayat ilçesine bağlı Yeşilçat köyünde birkaç kovanla arı yetiştirmeye başladı.

TKDK'ye 300 kovan ve çeşitli arıcılık malzemeleri almak üzere başvuran Arslan, kurum uzmanlarının da desteğiyle hazırladığı 50 bin 700 lira bütçeli proje için 27 bin 720 lira hibe almaya hak kazandı.

İlk etapta 30 kovan alıp üretimini artıran Arslan, proje takvimine göre diğer alımlarını da yaparak bal ve arılı kovan üretimini artırmayı hedefliyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Arslan, uzun süre köylerde imam olarak görev yaptığını, bu süre zarfında arı yetiştiriciliği konusunda tecrübe kazandığını anlattı.

Yürüme yetisini kaybetmesinin kendisine engel teşkil etmediğini vurgulayan Arslan, "İmkanı olan herkese, komşularıma, gençlere, arılarla uğraşmalarını tavsiye diyorum. 'Ben engelliyim' diye eve kapanmayın. Azim ve çalışma isteği olduğu sürece engelli olmak hiçbir zaman üretime ve çalışmaya engel değildir. TKDK'nin yönetici ve çalışanlarının çok desteğini gördüm. Onların özverili çalışmalarıyla projem hayat buldu. Hem bal üretiyorum hem de kovan bölme yöntemiyle arı üretip arılı kovan satıyorum." ifadelerini kullandı.

Arslan, ayrıca kullandığı akülü aracını tamir ettikçe tecrübe kazandığını, bu tecrübesini de KOSGEB hibe desteğiyle akülü araç tamir atölyesi kurarak değerlendirdiğini aktardı.

"Hayatla mücadele etmeye karar verdim"

Tamir konusunda Hitit Üniversitesi ile Ankara'daki bazı firmalardan eğitim aldığını aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Engellilere hizmet için 2019 yılında ilk akülü sandalye bakım ve tamir atölyesini açtım. ya bir kenarda oturup kaderime razı olacaktım ya da bir şeyler yapmaya çalışacaktım. Ben tüm engelli kardeşlerime de örnek olmak adına ikinci yolu seçtim ve mevcut durumumla hayatla mücadele etmeye karar verdim. Devletimiz bu işimde de yanımda oldu. Çorum Valiliğimiz ve KOSGEB desteğiyle açtığım iş yerimde aldığım eğitimlerle tamir ve bakımını öğrendiğim akülü araçların artık her türlü sorununu çözebiliyorum. Verdiği desteklerle hayata daha sıkı bağlanmama neden olan devletimize, Çorum Valimiz Mustafa Çiftçi ve valilik çalışanlarına, milletvekillerimize, işimin düştüğü tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki yönetici ve çalışanlarına, her zaman yanımda olan aileme ve komşularıma çok teşekkür ediyorum."