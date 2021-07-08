Üye Girişi
Çorum'da engelli girişimci TKDK ve KOSGEB desteğiyle hayatında yeni bir sayfa açtı - Son Dakika

Çorum'da engelli girişimci TKDK ve KOSGEB desteğiyle hayatında yeni bir sayfa açtı

08.07.2021 14:50
Çorum'da engelli girişimci TKDK ve KOSGEB desteğiyle hayatında yeni bir sayfa açtı, System.String[]

Çorum'da Multipl Skleroz (MS) hastalığı nedeniyle yürüme yetisini kaybeden İsmet Arslan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekler sayesinde arıcılığın yanı sıra akülü...

Çorum'da Multipl Skleroz (MS) hastalığı nedeniyle yürüme yetisini kaybeden İsmet Arslan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekler sayesinde arıcılığın yanı sıra akülü araç bakım ve tamiri yapıyor.

TKDK İl Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imamlık yaparken MS hastalığına yakalanan 54 yaşındaki, evli ve iki çocuk babası Arslan, 2010 yılında yürüme yetisini kaybedince Çorum Müftülüğü bünyesinde görevlendirildi.

Burada tekerlekli sandalyeyle bir süre daha çalışıp 25 yıllık görev süresini doldurduktan sonra emekliye ayrılan Arslan, memleketi Bayat ilçesine bağlı Yeşilçat köyünde birkaç kovanla arı yetiştirmeye başladı.

TKDK'ye 300 kovan ve çeşitli arıcılık malzemeleri almak üzere başvuran Arslan, kurum uzmanlarının da desteğiyle hazırladığı 50 bin 700 lira bütçeli proje için 27 bin 720 lira hibe almaya hak kazandı.

İlk etapta 30 kovan alıp üretimini artıran Arslan, proje takvimine göre diğer alımlarını da yaparak bal ve arılı kovan üretimini artırmayı hedefliyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Arslan, uzun süre köylerde imam olarak görev yaptığını, bu süre zarfında arı yetiştiriciliği konusunda tecrübe kazandığını anlattı.

Yürüme yetisini kaybetmesinin kendisine engel teşkil etmediğini vurgulayan Arslan, "İmkanı olan herkese, komşularıma, gençlere, arılarla uğraşmalarını tavsiye diyorum. 'Ben engelliyim' diye eve kapanmayın. Azim ve çalışma isteği olduğu sürece engelli olmak hiçbir zaman üretime ve çalışmaya engel değildir. TKDK'nin yönetici ve çalışanlarının çok desteğini gördüm. Onların özverili çalışmalarıyla projem hayat buldu. Hem bal üretiyorum hem de kovan bölme yöntemiyle arı üretip arılı kovan satıyorum." ifadelerini kullandı.

Arslan, ayrıca kullandığı akülü aracını tamir ettikçe tecrübe kazandığını, bu tecrübesini de KOSGEB hibe desteğiyle akülü araç tamir atölyesi kurarak değerlendirdiğini aktardı.

"Hayatla mücadele etmeye karar verdim"

Tamir konusunda Hitit Üniversitesi ile Ankara'daki bazı firmalardan eğitim aldığını aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Engellilere hizmet için 2019 yılında ilk akülü sandalye bakım ve tamir atölyesini açtım. ya bir kenarda oturup kaderime razı olacaktım ya da bir şeyler yapmaya çalışacaktım. Ben tüm engelli kardeşlerime de örnek olmak adına ikinci yolu seçtim ve mevcut durumumla hayatla mücadele etmeye karar verdim. Devletimiz bu işimde de yanımda oldu. Çorum Valiliğimiz ve KOSGEB desteğiyle açtığım iş yerimde aldığım eğitimlerle tamir ve bakımını öğrendiğim akülü araçların artık her türlü sorununu çözebiliyorum. Verdiği desteklerle hayata daha sıkı bağlanmama neden olan devletimize, Çorum Valimiz Mustafa Çiftçi ve valilik çalışanlarına, milletvekillerimize, işimin düştüğü tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki yönetici ve çalışanlarına, her zaman yanımda olan aileme ve komşularıma çok teşekkür ediyorum."

Kas Hastalığı, İsmet Arslan, Çorum, TKDK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da engelli girişimci TKDK ve KOSGEB desteğiyle hayatında yeni bir sayfa açtı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 8 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 48 kişi vefat etti, 5 bin 171 yeni vaka tespit edildi 20:27 Son Dakika: Türkiye'de 8 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 48 kişi vefat etti, 5 bin 171 yeni vaka tespit edildi Uçak Bakım Tesisi Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 ay gibi rekor bir sürede tamamladık 19:45 Uçak Bakım Tesisi Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 ay gibi rekor bir sürede tamamladık Kırkpınar Ağası'nın oğlu, babasına saldırdığını zannettiği gazeteciyi yumrukladı 19:28 Kırkpınar Ağası'nın oğlu, babasına saldırdığını zannettiği gazeteciyi yumrukladı
Şahan Gökbakar'ın 19:03 Şahan Gökbakar'ın "özel mülk" tabelasını astığı iskeleye inceleme Devlet başkanlarının savaş uçağı paniği! Basın toplantısı Rus uçağı yüzünden yarıda kesildi 18:11 Devlet başkanlarının savaş uçağı paniği! Basın toplantısı Rus uçağı yüzünden yarıda kesildi Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü 17:03 Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü
İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi 16:01 İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu 13:25 Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu

Son Dakika Haberleri
17:55 Tokyo Olimpiyatları seyircisiz olacak! Önlem delta varyantı nedeniyle alındı
17:52 Nusret, dünyaca ünlü futbolcuları misafir etti! Mbappe'yi öptüğü anlar gündem oldu
17:50 Adnan Oktar'ın mal varlığı satışa çıktı! Mobilya ve bilgisayarları ilgi gördü, kıyafetlere teklif bile verilmedi
17:49 Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar
17:02 Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü
16:58 24 yaşındaki coğrafya öğretmeninden çirkin istismar! Boş sınıfta öğrencisiyle ilişki yaşadı
16:52 Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi
16:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi
15:58 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar'a, yüzde 100 eğitim ve spor bursu verildi
15:53 Tosuncuk'un Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulmasının nedeni güvenlik gerekçesi çıktı
Son Dakika: Kulüpler Birliği'nden TFF'ye gözdağı: Müsabakalara çıkmama dahil tüm seçenekleri değerlendireceğiz Son Dakika: Kulüpler Birliği'nden TFF'ye gözdağı: Müsabakalara çıkmama dahil tüm seçenekleri değerlendireceğiz         
20:38
Son Dakika: Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da gözaltına alındı Son Dakika: Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da gözaltına alındı         
19:51
Son Dakika: Akıncı TİHA, irtifa rekoru kırarak Türk havacılık tarihine geçti Son Dakika: Akıncı TİHA, irtifa rekoru kırarak Türk havacılık tarihine geçti         
19:43
Kızı ile iki torununu öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu Kızı ile iki torununu öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu         
19:27
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Korukluoğlu: Ağustosta vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Korukluoğlu: Ağustosta vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak         
18:42
İzmir Foça'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor İzmir Foça'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor         
17:25
Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi         
16:52
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, drift görüntüleriyle gündem olan lüks araca Uruguay'ın el koyduğunu anlattı         
13:59
Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu         
13:06
Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti         
12:14
Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı         
11:37
Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi         
11:30
Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar         
11:05
İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi         
10:35
Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek         
09:59
Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı         
09:57
Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2021 21:28:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorum'da engelli girişimci TKDK ve KOSGEB desteğiyle hayatında yeni bir sayfa açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement